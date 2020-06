Lívia Andrade volta ao "Fofocalizando" e Flor deixa o programa

No SBT , as coisas mudam de uma hora pra outra. A última mudança é a volta de Lívia Andrade ao "Fofocalizando", na próxima segunda-feira (22). Com a entrada de Lívia, Flor Fernandez deixa a atração.

Reprodução Lívia Andrade em cima de Mara Maravilha no Fofocalizando





Na segunda, a atração contará com Chris Flores, Ana Paula Renault, Gabriel Cartolano e Livia Andrade, que volta a apresentar o programa depois de ter sido substituída pela própria Flor. Procurada, a assessoria da emissora de Silvio Santos confirma a informação.

O " Fofocalizando " tinha deixado de existir em 7 de maio. O desempenho de Mara Maravilha e Lívia deixou Silvio insatisfeito e ele as colocou na geladeira. Desde estão, a emissora passou a apresentar o "Triturando", que não deu muito certo. Já afastada, Lívia afirmou que não gostava do conteúdo da atração e que, apesar de achar o elenco bom, não estava assistindo.

Agora, com a volta do "Fofocalizando", a expectativa é que o programa volte a apostar em uma roda de fofocas, assim como antes.