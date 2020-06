Mario, o galã do TikTok, se oferece para feat. com Lucas Rangel

Reprodução/TikTok Mario Junior





Mario Julior , de 20 anos, deu o que falar na internet nas últimas semanas. Tudo por... ser romântico demais! Ele reproduz várias cenas em seu TikTok, seja convidando uma garota para o baile de primavera ou, nervoso, a aguardando com uma flor nas mãos. E, pelo que tudo indica, ele fará um feat. com ninguém mais, ninguém menos, que o humorista Lucas Rangel .





Tudo começou depois que Lucas começou a fazer sátiras com os vídeos de Mario e viralizou no Twitter. Foi então que o galã do TikTok fez um convite tentador ao humorista: "Nosso dueto viralizou muoto, eu pensei em fazer um pov desse pra você, meio que te convidando para sair, o que você acha da ideia?" Lucas não titubeou e aceitou: "Óbvio!".

o começo de um sonho / deu tudo certo <3 pic.twitter.com/DcTUElgh7l — Lucas Rangel (@LucasRanngel) June 19, 2020





Em entrevista recente ao portal G1 , Mario falou sobre a fama repentina. "Tem gente que fala que estou interpretando um personagem. Acho curioso. Só quem me conhece de verdade sabe que eu sou assim na vida real", revela. Segundo ele, a maior parte de seu público tem entre 12 e 15 anos. "Recebo muitas e muitas mensagens de meninas que dizem se sentir bem depois de verem meus vídeos. Meninas já me disseram que curei a depressão delas", conta.

Sobre os memes que apareceram por sua causa, ele garante que leva numa boa. "Tem gente achando que fico chateado, mas sou eu quem mais se diverte. Dou muita risada dos memes." E, enquanto não vem o feat. oficial de Lucas Rangel e Maria Junior, o humorista segue ansioso no Twitter:

enquanto não temos o feat. oficial... pic.twitter.com/H7hvGGIZ8l — Lucas Rangel (@LucasRanngel) June 19, 2020