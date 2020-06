Babu Santana é internado no Rio após passar mal

O ator e ex-participante do "BBB 20" Babu Santana foi internado na manhã desta sexta-feita (19) após passar mal. De acordo com a assessoria do artista ele está em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e vai permanecer por lá para a realização de exames.

Reprodução Babu Santana





" Babu se sentiu mal, porém já passa bem. Mas os médicos pediram para ele ficar de observação e fazer exames de rotina", disse a assessoria de imprensa do ator ao Uol . Ainda não se mais detalhes sobre quais foram os motivos para sua internação.