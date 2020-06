Caio Castro se declara para Grazi Massafera em live: "Amor da minha vida"

No começo do relacionamento, Grazi Massafera e Caio Castro mantinham a discrição . Após quase um ano juntos, o ator não tem o menor problema em se declarar para a namorada ao vivo, para toda a internet ver. O galã da Globo estava participando de uma live com Marcos Mion na última quinta-feira (18) e teve um momento fofíssimo ao lado da amada.

Reprodução/Instagram Caio Castro se declara para Grazi Massafera





Durante um momento da conversa, Mion estava falando com Caio sobre como ele estava em um momento bom da vida, por conta do namoro com Grazi. A loira não perdeu a chance de deixar um comentário na live e o ator chamou ela para dar um oi para o apresentador da Record. "Vem aqui, amor da minha vida", falou.

Grazi foi cumprimentar Mion e o apresentador aproveitou para perguntar para a atriz qual era a melhor parte da relação com Caio. " Ver vocês juntos é muito bom, a gente consegue ver de longe a camaradagem ", comentou o pai de Romeo. "Essa é a melhor coisa, a gente tá junto e pode ser a gente mesmo sem nada, sem filtro, sabe?!", respondeu a mãe de Sofia. Após isso, a artista deixou a live, mas não sem antes dar um beijo no amado.