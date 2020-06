Tinder lança recurso para facilitar paquera; veja como usar

Unsplash/Kon Karampelas Tinder lança novo recurso no Brasil





O Tinder acaba de anunciar um novo recurso no Brasil que promete ajudar na hora do flerte. Chamado de Conta Mais , a novidade propõe perguntas a serem respondidas pelos usuários, revelando mais sobre suas personalidades.



Leia também:



Saudade do mozão na quarentena? Facebook cria aplicativo para casais



2,5 milhões de usuários de aplicativos de relacionamento têm seus dados vazados



Tinder bate recorde de uso durante isolamento social



As respostas ficam expostas no perfil de cada pessoa, junto com as fotos escolhidas. Assim, antes mesmo do match , é possível saber mais sobre os possíveis contatinhos, facilitando na hora de puxar assunto.

Durante o mês de junho, que celebra o orgulho LGBTQI+ , o Tinder separou algumas perguntas relacionadas ao tema. Os usuários podem responder questões como "Se eu pudesse jantar com um ícone LGBTQI+, seria com..." e "Eu mostro meu orgulho LGBTQI+ ao…".

Como usar o Conta Mais no Tinder

Para usar a novidade do Tinder , basta seguir alguns passos. Confira: