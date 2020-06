Luana Piovani dá detalhes de como está sendo a guarda compartilhada com Scooby

Depois de muita briga, Luana Piovani e Pedro Scooby estão tendo a guarda compartilhada dos filhos, Dom, Liz e Bem . Por muitas vezes a apresentadora disse que o ex era um pai ausente e criticou as atitudes do surfista em relação à paternidade, inclusive o valor da pensão que ele pagava. Porém, agora parece que tudo está em paz e a atriz respondeu comentários dos fãs no Instagram e contou como está sendo dividir a guarda dos pequenos.

Reprodução/Instagram Luana Piovani fala sobre a guarda compartilhada dos filhos





Pedro Scooby se mudou para Portugal, onde Luana e as crianças moram. O atleta foi para a Europa com Cintia Dicker para ficar mais próximo da família e pretende se dividir entre a vida em Cascais e no Brasil. Ele está cuidando dos filhos há um tempo e Piovani disse no Instagram que o plano é cada um ficar 15 dias com os herdeiros e eles só estão mais dias com o pai por causa das férias.

Uma seguidora questionou se os pequenos não vão ficar confusos com a mudança de rotina a cada duas semanas, mas Luana Piovani disse que isso não deve acontecer. "As casas são próximas, a rotina não mudará tanto de uma casa para outra", respondeu a atriz, revelando que ela e Scooby são da mesma vizinhança agora.