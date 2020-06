Camisolas e provocações: Mayra Cardi conta como está a quarentena ao lado do ex

Mayra Cardi usou os Stories para contar a seus seguidores com está sendo passar a quarentena ao lado do ex-marido, Arthur Aguiar. Os dois, que são pais de Sophia , de um ano, romperam o casamento em maio desse ano, mas seguem na mesma casa por causa da quarentena.

Instagram/Reprodução Mayra Cardi e o ex, o ator Arthur Aguiar





































Provocações entre os dois



A coach comenta que os dois mantêm uma boa relação sob o mesmo teto, com direito a algumas provocações. Ela diz, por exemplo, que adora usar camisolas sensuais.

"Durmo assim e me sinto muito bem, porque me olho e me gosto. Antes de dormir, tenho o ritual de me olhar e achar que estou bonita, que estou sexy...Você pode super dormir com a sua roupa confortável, o importante é se agradar", comenta a ex-BBB.

E continua. "Às vezes, como quem não quer nada, jogo a bunda para lá para dar uma provocada básica para ele ficar um pouco na zona de desconforto. Para ver tudo o que perdeu. Olha que maravilha. Óbvio que eu não tenho que sofrer sozinha", diz a coach, com bom humor.

Pelo visto, o ator também está no mesmo clima, Mayra cita que ele anda pela casa de cueca. "Eu tenho certeza que está fazendo isso para me provocar. Aí eu ponho a minha camisola, faço as minhas coisinhas para provocá-lo e a gente fica nessa".

No final, Mayra que está usando uma camisola, pede ajuda para o ex: "Arthur, amarra aqui para mim?".