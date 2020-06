Famosas aproveitam quarentena para fazer rinoplastia; veja antes e depois

A ex-BBB Flayslane e a funkeira Mc Rebecca são exemplos de famosas que aproveitaram o período de isolamento social para fazer uma mudança visual e ganhar um novo nariz e melhorar problemas de saúde com a rinoplastia.

Reprodução/Instagram Flayslane mostrou o resultado de sua rinoplastia nas redes sociais





As duas publicaram os resultados nas redes sociais e compartilharam com seus seguidores a experiência. MC Rebecca contou que fez uma alectomia, procedimento para diminuir as abas nasais. "Ficou Mara. Não doeu nada", comentou a cantora.

Leia também:

Já a ex-BBB disse que optou fazer a cirurgia não apenas por estética, mas para retirar a carne esponjosa (adenoide) que incomodava sua respiração. "No geral, vai me ajudar muito. Eu já tinha me acostumado com essa carninha sem saber da existência dela e não tinha consciência que tirar me ajudaria a cantar e respirar melhor", falou a paraibana após o procedimento.

As famosas não estão sozinhas quando o assunto é rinoplastia. Alan Landecker, cirurgião plástico e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, afirma que a rinoplastia é o quarta cirurgia plástica mais procurada no Brasil, atrás de lipoaspiração, mamoplastia e otoplastia. O procedimento teve um boom nesse período de isolamento social.

Cirurgia durante a quarentena

Para Landecker, as pessoas estão buscando fazer a rinoplastia durante a quarentena pois, como elas precisam ficar em casa, é uma oportunidade muito boa fazerem uma melhor recuperação pós-cirurgia.

O cirurgião ainda ressalta que a pandemia coincidiu com os meses mais frios do ano, o que facilita a recuperação do paciente, deixando-o com menos inchaço e desconforto no pós operatório.

"A pessoa consegue descansar em casa, sem precisar ficar se mobilizando para ir trabalhar. É um período de reclusão maior que o paciente consegue aliar a cirurgia plástica ao repouso que é sempre necessário após uma rinoplastia", avalia o cirurgião.

Landecker afirma que não existe problema fazer uma cirurgia plástica durante o período de isolamento social, desde que algumas medidas de segurança sejam redobradas.

"O hospital precisa ter rígidos protocolos contra a disseminação Covid-19 como fluxos exclusivos. A equipe médica e de enfermagem precisa ser testada semanalmente e paciente precisa ser monitorado também", lista o médico.

Todo mundo pode fazer a cirurgia?

Apesar de ser o sonho de muitas pessoas fazer esse procedimento, Landecker ressalta que não é todo mundo que pode passar pela cirurgia. Para fazer uma rinoplastia, o paciente precisa estar psicologicamente estável e ter expectativas realistas com o resultado da cirurgia.

"Problemas anatômicos, como pouca cartilagem ou pele, e problemas de saúde também são empecilhos na hora de fazer o procedimento", afirma o especialista.

O cirurgião ainda acrescenta que não é só o benefício da mudança estética que o paciente tem com o procedimento. "O paciente passa a respirar melhor e passa a ter noites de sonos melhores, melhora o olfato e o paladar também. É um ganho significativo de qualidade de vida", completa o cirurgião.

Veja o antes e depois das famosas que fizeram o procedimento durante a pandemia: