Domitila diz Thomas que pode manipular Dom Pedro em "Novo Mundo"

Domitila (Agatha Moreira) garante a Thomas (Gabriel Braga) que pode manipular Dom Pedro (Caio Castro) no caítulo desta sexta-feira (19)

Leopoldina (Letícia Colin) afirma a Joaquim (Chay Suede) que tentará ajudar Anna (Isabelle Drummond). Peter (Caco Ciocler) chega com Amália (Vanessa Gerbelli) a uma loja de tecido e Madre Assunção (Angela Rabello) aparece no estabelecimento.

Ainda nesta sexta-feira (19) Dom Pedro (Caio Castro) escreve cartas a Domitila (Agatha Moreira) e Hugo (César Cardadeiro) é flagrado tentando abrir o quarto de Thomas (Gabriel Braga).

Licurgo (Guilherme Piva) o ameaça e Leopoldina (Letícia Colin) pede para Dom Pedro (Caio Castro) ajudar Joaquim (Chay Suede).

No final do capítulo, Ferdinando (Ricardo Pereira) se incomoda ao ver Diara (Sheron Menezzes) e Wolfgang (Jonas Bloch) juntos. Tibiriçá (Roney Villela) explica o que acontecerá com Piatã (Rodrigo Simas) na mata. Elvira (Ingrid Guimarães) ouve Jacinto (Babu Santana) ameaçar sua vida e se desespera.