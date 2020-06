Segunda temporada da série "Coisa Mais Linda" estreia na Netflix

Divulgação "Coisa Mais Linda"





A segunda temporada da série " Coisa Mais Linda " estreia nesta sexta-feira (19), na Netflix, com Maria Casadevall no papel principal da trama, a Malu (Maria Luiza), uma feminista destemida e privilegiada lutando por seus sonhos, ao lado de outras mulheres, no Rio de Janeiro dos anos 1960. Serão seis episódios de 50 minutos cada.

Reprodução/Netflix Maria Casadevall





A personagem continua sendo a mulher determinada, mãe dedicada e amiga leal que conhecemos na primeira temporada. No entanto, agora ela tem uma força ardente, alimentada por um grande trauma, se tornando mais forte, sem filtro e desinibida.

A força da coletividade feminina será um dos focos da segunda temporada da série brasileira que retorna com novos episódios. A produção nacional irá mostrar como a chamada sororidade ajudou na busca por independência de um grupo de mulheres em uma época onde os homens ocupavam os principais espaços na sociedade.