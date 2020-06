Edson, da dupla com Hudson, faz surpresa de aniversário para Deia Cypri

Divulgação/Pene?lope Andeline Deia Cypri









Em momentos como o que vivemos, virou um desafio criativo comemorar aniversário, principalmente para quem ama celebrar a vida. Exemplo disso é Deia Cypri. Para a data não passar em branco, a apresentadora e influenciadora digital realizou algo bem intimista e posou para um lindo ensaio fotográfico no jardim de sua casa, no interior de São Paulo, onde está cumprindo o isolamento social com o marido, o sertanejo Edson Cadorini, que faz dupla com o irmão, Hudson Cadorini, e a filha, Bella, de apenas um ano. "Amo fazer festa, mas, dessa vez, ela foi diferente e, ao mesmo tempo, muito especial. Passei juntinho dos maiores presentes que Deus me deu", afirmou.

Mas não ficou só nisso, já que o intérprete dos hits "Azul", "Foi Deus" e "Porta Retrato" aproveitou para falar sobre a amada. Ao tentar descrevê-la em uma só palavra, lembrou-se de "equilíbrio", que, no sentido figurado, significa prudência, moderação, comedimento e domínio de si mesmo. "Uma mulher linda, agregadora, sempre com um sorriso no rosto e pronta para cuidar da família! Tenho muito orgulho e um amor inexplicável. No que depender da minha forc?a, estaremos juntos até o fim! Agradec?o a Deus pela vida dela todos os dias", complementou o artista, com exclusividade ao iG Gente.