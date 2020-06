TV Aparecida mostra rotina de profissionais da saúde durante a pandemia

Reprodução Arquivo A





Nesta quinta-feira (18), às 21h, a TV Aparecida exibe o documentário "Arquivo A — Heróis da Saúde", que aborda o trabalho de diferentes profissionais que estão na linha de frente do tratamento de infectados com a Covid-19 no Brasil, seja em hospitais de campanha, seja no atendimento à população indígena.

Um dos entrevistados pelo repórter Guilherme Machado é o médico Evaldo Stanislau, infectologista referência no tratamento da doença e um dos primeiros da área a contrair o novo coronavírus . Ainda em pauta está a rotina dos que ficam longe de seus familiares para preservá-los. Como lidam com a saudade de casa? Por fim, Dom Roberto Ferreira Paz, bispo referencial da Pastoral da Saúde, fala sobre a ação da igreja em meio à pandemia.