Irmão de Alexandre Pires oferece músicas para primeiro EP de samba de Simony

Reprodução Simony





O samba não é nenhuma novidade na vida de Simony. Quem a acompanha nas redes sociais, vira e mexe, é surpreendido por um vídeo onde aparece celebrando as obras de Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, entre outros artistas, ou dançando ao som de pagodes que tocam à exaustão nas FMs. Não é uma modinha. Pelo contrário! Ciente disso, o cantor e compositor João Junior Pires , backing vocal e irmão caçula de Alexandre Pires , e amigo de longa data da ex-integrante do grupo infantil Balão Mágico, engrossou o coro para que ela aposte nos dois gêneros musicais e produza um trabalho com essa pegada. "Faz um EP de samba e pagode. Você sempre gostou, vai arrebentar. Tenho músicas para te dar que ficarão lindas na sua voz. Seria uma honra vê-la interpretando uma delas."

Além de sinalizá-lo com um "já pode mandar no WhatsApp", Simony confirmou que fará um projeto, colhendo os louros dessa mistura, para alegria dos fãs, que escreveram: "Show, vai com tudo" e "Você merece". No momento, ela segue divulgando a sua releitura para "Casinha Branca", que fez sucesso nacional ao ser lançada em 1979 na voz de seu compositor, o cantor potiguar Gilson Vieira, além do single "Insônia", que também está disponível nas plataformas digitais.