Influencer Karla Lopes fala sobre produtos para pele preta com o iG nesta sexta

Mais uma sexta-feira chegou e com ela veio mais uma live no Instagram do Portal iG ( @portal_ig ). Neste dia 19, a repórter Gabrielle Pedro irá conversar com a blogueira Karla Lopes que vai falar sobre produtos de beleza para pele preta .

Karla Lopes ( @k.arlalopes ) se denomina como comunicadora de processos holi?sticos e de beleza e conta com mais de 37 mil seguidores em seu Instagram. Nas redes sociais ela fala sobre cuidados com a pele e a importância de produtos destinados às pessoas de pele preta.