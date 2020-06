Estamos em mais um Mercúrio retrógrado: como encarar o período sem estresse

Mercúrio está retrógrado até o dia 12 de julho, mas, não, você não precisa se desesperar! Costumamos achar que esse acontecimento astrológico é um bicho de sete cabeças, mas, a verdade é que dá para encarar o período sem estresse, basta ter mais atenção e cuidado a alguns pontos.

"Mercúrio fica retrógrado três vezes por ano, então quase sempre estamos passando por isso. O que deixa chato é que, como ele rege assuntos do dia a dia, a gente sente mais do que trânsito dos outros planetas", fala a astróloga Lívia Albuquerque (@liviastrologia no Instagram).



Ela explica que Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, a mente, o raciocínio e assuntos ligados à tecnologia. Ao fazer o movimento para trás, ele vai revisar todos esses assuntos. "Por isso, precisamos tomar o dobro de atenção ao mandar um e-mail e ao que estamos falando", orienta. Pode ser que você mande uma mensagem e não chegue, que fale alguém e a pessoa não entenda. Então, é preciso mais calma e paciência.

Lívia também explica que Mercúrio está em Câncer, planeta que rege a memória e o passado, o que faz com que assuntos antigos venham à tona. "Você vai revirar assuntos e lidar com coisas que já passou". É bem possível que você fique remoendo mágoas e reabrindo feridas. "É necessário ter inteligência emocional para perceber se esses assuntos merecem ser revistos ou se você está usando isso para alimentar sentimentos de não merecimento", aconselha.

A astróloga ainda comenta o fato de Mercúrio estar retrógrado em meio a pandemia. "Agora que estamos muito mais apoiados nas tecnologias como forma de trabalho e comunicação, é preciso prestar ainda mais atenção, já que não estamos conseguindo conversar ao vivo com as pessoas". Cuidado com aquele e-mail ou ligação importante do trabalho!

E se você está dividindo espaço com mais gente na quarentena, Lívia também tem uma recomendação: "Cuidado para não descontar nas outras pessoas as frustrações que está sentido. Também não resgate algo de anos atrás para usar contra a pessoa. Preste atenção em tudo isso".