Gwyneth Paltrow lança vela aromática com cheiro do próprio orgasmo

Na última terça-feira (16), a marca Goop, da atriz Gwyneth Paltrow, lançou mais uma de suas velas aromáticas. Primeiro, veio a "Isso Cheira Como Minha Vagina" e agora deu sequência com a "Isso Cheira Como Meu Orgasmo".

Divulgação Sucessor da vela "Isso Cheira Como Minha Vagina", atriz apresenta a "Isso Cheira Como Meu Orgasmo"





O novo produto foi anunciado em entrevista ao Jimmy Fallon do The Tonight Show e Paltrow sugeriu que seria um bom presente para o apresentador dar à esposa. A vela foi lançada a US$ 75 (em média R$ 400).

Segundo o site da marca, a vela é "feita com toranja (a famosa grapefruit), flor de laranjeira e bagas maduras de cassis misturadas com um tipo de chá verde chamado chá de pólvora (por conta de sua aparência com folhas torradas e amassadas em formato de bolinhas) e extrato de rosas turcas".

