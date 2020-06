Naldo Benny conta que Chris Brown o reconheceu em festa e vira piada

O cantor Naldo Benny narrou como foi o dia em que esteve em uma festa na casa do cantor Chris Brown. No Instagram, ele contou que ficou tímido, já que é muito fã do artista norte-americano. Mas o que surpreendeu mesmo é que, durante a narrativa, ele disse que o próprio Chris Brown foi até ele, o reconheceu e o chamou de "família".

Reprodução Chris Brown e Naldo





"Ele falou: ‘Porra, tu é meu irmão, não veio conversar comigo? Tu é família. Tu está aqui na minha festa e não vem me dar um alô? Por quê?’. Eu falei: ‘Cara, desculpa, eu estou nervoso. Não consigo nem falar, estou tremendo, nem acredito. E você estava conversando e eu não queria te interromper. Perdão’. Aí ele falou: ‘Não, está tudo certo, você é família, está em casa. Você quer fumar, beber, comer alguma coisa?’. Falei que não, estava tudo tranquilo".

O dia em que o Naldo foi na festa do Chris Brown: pic.twitter.com/DusnO9227P — CB NOW ? (@CBnowblog) June 17, 2020





Nas redes sociais as pessoas parecem não ter acreditado na história contada por Naldo, mas o carioca jura que não está inventando. "Você acha que eu um artista com 20 anos de carreira, 2 filhos, casado iria para a TV em rede nacional contar história? Esses ‘zé povinho’ é muito recalque. Todas as palavras que eu usei na entrevista… Foi aquilo mesmo, Chris Brown falou daquela forma comigo. Bastaria o Chris fazer um post dizendo que é mentira minha. Você está ligado que quando ele seguia mais pessoas no Instagram, ele também me seguia e pessoas próximas a ele me seguem", concluiu o cantor.

será que o chris brown fica na casa dele pensando "poxa como será que tá o meu irmão naldo benny?" ai coloca p ouvir um whisky ou agua de coco p mim tanto faz pic.twitter.com/v3EDaqrT5v — kate bridgerton | lendo hp 5 (@infinitswars) June 18, 2020





o naldo benny contando as história do parça chris brown kkkkkkkkkkk



O twitter:

pic.twitter.com/zuf36BpWDU — fazendeiro (@pollygraay) June 18, 2020













react do Naldo

(parte 1) pic.twitter.com/aQtCOArR6A — jesus favelado (@YuriMarcal) June 18, 2020





O humorista Yuri Marçal também entrou na onda e fez um vídeo reagindo à narrativa de Naldo. Mas parece que o cantor não gostou nada da brincadeira e respondeu: "Admiro você, preto como eu, sabendo das dificuldades, dos preconceitos que a gente enfrenta pra chegar no topo, está aí, rindo e debochando, tentando se promover em cima da conquista do outro! É por isso que o negro enfrenta tanta humilhação e desigualdade até hoje, o próprio preto debochando das conquistas da sua raça! Vergonha alheia. Aqui é favela, jow! Nós somos minoria em um país que não dá chance para o preto. Acho que você deveria ter pensado bem nas nossas lutas antes de ter feito esse vídeo".