Candidata ao Miss Bumbum perde um braço em acidente de moto

No começo do mês, Suellen Nóbrega, que competiu no concurso de Miss Bumbum em 2018, sofreu um acidente de moto . Conforme divulgado pelo concurso recentemente, a ex-candidata estava andando de moto na cidade de Patos, na Paraíba, quando se acidentou e acabou tendo que amputar um braço.

Divulgação Candidata ao Miss Bumbum, Suellen Nóbrega sofre acidente





A modelo está hospitalizada e o concurso pediu doações de sangue em nome da paraibana. " Força e pensamento positivo para Suellen Nóbrega . Pedimos que pessoas possam doar sangue para o hospital da cidade, a ajuda é muito válida nesse momento ", diz o comunicado oficial.

Suellen representou estado da Paraíba no Miss Bumbum 2018, ano da última edição brasileira do concurso. Ela tem 36 anos de idade e é mãe de três filhos.