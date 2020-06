Noiva de José de Abreu fala sobre perseguição política, casamento e mais

A maquiadora Carol Junger é noiva há mais de um ano do ator José de Abreu. O artista pediu a amada em casamento nas Maldivas e esse é apenas um dos países pelo qual os dois passaram nos últimos tempos. O casal já passou por 12 nações e não tem planos de voltar ao Brasil . Em entrevista ao Uol, Carol disse que eles tomaram a decisão por causa da perseguição que o companheiro estava sofrendo.

Reprodução/Instagram Carol Junger e José de Abreu estão noivos há mais de um ano





José de Abreu é um crítico do governo Bolsonaro e não tem medo de expôr suas opiniões políticas nas redes sociais. Por conta disso, Carol conta que ele passou a ser perseguido por apoiadores do presidente. "No Brasil presenciei pessoas implicando com ele para chamar a atenção e conseguir uma briga", relembra a maquiadora.

Há quatro meses o casal está morando na Nova Zelândia e Carol diz que eles estão felizes com a situação no país da Oceania. "O Zé quase não saía de casa, tendo uma vida muito restrita. Sair nas ruas era muito perigoso e estressante para a gente . Já aqui na Nova Zelândia vivemos em paz", falou. Além da tranquilidade, a noiva do ator também comenta que eles deram sorte de viver a crise de saúde mundial em um dos países que lidou melhor com a situação no mundo todo.





Vida profissional



Se planos de voltar ao Brasil, Carol conta que José de Abreu está focado em se lançar na carreira internacional e já até recebeu uma proposta. "Eu super apoio essa decisão, sei que ele é muito capaz de fazer uma carreira internacional porque ele é um profissional excelente", disse. O contrato do ator com a Globo acaba em junho deste ano e ele chegou a um acordo com a emissora de não renovarem. Já a moça se dedica a carreira como maquiadora e faz vídeos para internet ensinando técnicas de maquiagem pessoal.





Amor

Já faz mais de um ano que Carol foi pedida em casamentou. Ela conta que pretende oficializar o relacionamento com o amado , mas eles ainda estão decidindo como isso será feito. "Estamos planejando quando e onde porque queremos uma cerimônia diferente, fora do comum", revela.

Além dos planos para o casório, a maquiadora também disse que sofreu preconceito por causa do relacionamento, já que ela tem 22 anos e José de Abreu 74. "No Brasil ainda existe muito preconceito sim, mas aqui temos muita liberdade para ser quem somos, então nada nos incomoda, vivemos muito bem", ela conclui.