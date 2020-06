Ícone durante a Segunda Guerra, Vera Lynn morre aos 103 anos

A cantora Vera Lynn, ícone entre os soldados da Segunda Guerra Mundial, morreu nesta quinta-feira (18) aos 103 anos de idade. A informação foi dada pela família da artista britânica.

Reprodução Vera Lynn





Lynn ficou conhecida como "namorada das Forças Armadas" por ajudar a "manter a moral" das tropas aliadas durante o conflito com suas canções, entre elas "We'll Meet Again" e "The White Cliffs of Dover".





"We'll Meet Again", inclusive, foi citada em abril pela rainha Elizabeth II em um discurso aos britânicos que estavam em quarentena. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prestou uma homenagem para a cantora em suas redes sociais. "O encanto e a voz mágica de Dame Vera Lynn fascinaram e elevaram nosso país em algumas de nossas horas mais sombrias. Sua voz viverá para elevar os corações das futuras gerações", escreveu o premier.