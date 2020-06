Governo de Rondônia distribui 677 kits de autotestes de HIV aos Serviços de Atendimento Especializado

.

O Governo de Rondônia, por intermédio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), iniciou na semana passada a distribuição de 677 kits de autotestes de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) para a ampliação de acesso à testagem durante a emergência de saúde pública causada pela pandemia da Covid-19. O exame é destinado à população prioritária que abrange homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais.

A diretora geral da Agevisa, Ana Flora Camargo Gerhardt, ressalta que um dos objetivos da testagem é reduzir o tempo de permanência das pessoas nos serviços de saúde e agilizar o atendimento de suas necessidades durante a pandemia da Covid-19. "É importante que as populações-chave e prioritárias nos Serviços de Assistência Especializada IST, HIV/Aids e Hepatites Virais realizem o autoteste".

Para a biomédica e responsável pela Assistência do HIV/AIDS do estado de Rondônia, Adalgiza de Souza Botelho, essa ação mantém a oferta de testagem para pessoas em situação maior de vulnerabilidade (população prioritária) para a infecção HIV. "Dessa forma o autoteste não deve ser distribuído em substituição aos demais testes rápidos para todas as pessoas que buscam os serviços, para que essa população prioritária não fique desassistida", ressaltando ainda, que a oferta do autoteste não exclui a necessidade de identificação de outras demandas, tais como, investigação e tratamento de outras doenças como Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), principalmente a Sífilis.

Essa ação é uma demanda do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI), repassada para todas as coordenações estaduais e municipais de IST, Aids e Hepatites virais do Brasil. "No estado de Rondônia, a ação está sendo promovida pela Agevisa, junto com o Núcleo de IST, Aids e Hepatites virais e repassadas às dez unidades de Serviços de Atendimento Especializado (Saes). Os testes foram adquiridos pelo departamento e repassados às coordenações, que informam o quantitativo a ser distribuído, mediante o acolhimento no serviço com preenchimento dos dados", explica Adalgiza.

Os exames podem ser realizados nos Saes, nos seguintes municípios: Porto Velho (Policlínica Oswaldo Cruz), Gujará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Costa Marques, Rolim de Moura, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. Os horários de atendimento são das 07h30 às 13h30, lembrando sempre das orientações de saúde às medidas de prevenção do Covid-19.

