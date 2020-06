Aos 61 anos, Gretchen está pronta para casar pela 18º vez

Gretchen anunciou recentemente que vai se casar pela 18º vez. A cantora, que recém completou 61 anos, conta que se vê como uma referência feminina de superação por não desistir de lutar pelo que quer.

Reprodução/Instagram Esdras de Souza, o namorado de Gretchen





"Sinto a representatividade que isso tem para as pessoas. Creio que inspiro várias mulheres a mudarem seus destinos, suas vidas e seu futuro. E a sempre acreditarem no amor", explicou em entrevista ao UOL .

Mas a pandemia do novo coronavírus adiou os planos de Gretchen e do saxofonista Esdras de Souza . O casamento ainda não tem data marcada e o casal ainda não definiu se terá cerimônia tradicional. A única certeza é o local onde vão celebrar os votos: "Será em Belém, no Pará, terra do Esdras", revelou a cantora, que mora há mais de cinco anos na Europa.