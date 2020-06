Procon Rondônia lança plataforma on-line para denúncias e reclamações

.

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Rondônia (Procon-RO), disponibilizou, nesta quarta-feira (17), um canal on-line exclusivo para que a população de Rondônia possa registrar denúncias e reclamações. O consumidor terá acesso à plataforma 24 horas por dia e poderá acessá-la de onde quiser, via internet, sem a necessidade de se deslocar até as sedes físicas do Procon.

Com esta nova ferramenta, os consumidores podem se cadastrar, oferecer sugestões de fiscalizações, formalizar processos administrativos junto ao Procon, fazer reclamações de produtos e serviços, além de acompanhar o andamento de sua solicitação.

Para realizar a denúncia, sugestão ou reclamação é necessário que o consumidor possua algumas informações, como, por exemplo, nome e endereço do estabelecimento comercial, nota fiscal da compra, ou foto do produto ou serviço anunciado.

Ainda, caso o consumidor tenha dúvidas ou se sinta prejudicado, também poderá entrar em contato com o Procon-RO pelo Telefone 151, Facebook Procon Rondônia ou por meio do whatsapp (69) 98482-0928 ou (69) 98491-2986.

