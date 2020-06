Sucesso em"Hoje é Dia de Maria", Carol Oliveira faz ensaio a distância

Primeira brasileira a concorrer ao EMMY como melhor atriz em "Hoje é Dia de Maria", Carol Oliveira não é mais aquela menina que aos nove anos de idade contracenava com Fernanda Montenegro e Rodrigo Santoro na série da Globo . Treze anos, depois a atriz vive um momento único.

Querendo se inovar, a atriz, que fala inglês e espanhol fluentes, resolveu se aventurar no cinema e nas séries, algo que deu muito certo. No fim do ano passado, foi protagonista no GNT de "Vítimas Digitais", do renomado João Jardim, e esteve nos cinemas com "Amor Assombrado". Também teve sucesso no mundo com "Dawn", da MGM - dirigida e roteirizada por ganhadores do Oscar.

Carolina também teve projetos adiados para lançamento em função da pandemia, como "Eu, Nirvana", longa que está sendo finalizado em Los Angeles e vive a personagem título, e "Se a Vida Começasse Agora", que fala sobre o Rock in Rio. A atriz tem uma série no streaming para rodar em breve

"Sempre quis experimentar outras ferramentas enquanto atriz. Continuo amando fazer novelas, mas realmente me apaixonei pelo cinema e pelas séries. O trabalho fora do país me abriu portas e um desejo enorme, mas vamos ver o que vai acontecer", conta, Carolina, dona de um brechó beneficente online, que fez um ensaio a distância produzido pela styling Samantha Szczerb.