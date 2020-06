"Soltos em Floripa" é renovada e ganha segunda temporada

Para os fãs de "Soltos em Floripa" , se preparem porque a notícia é boa. O Prime Video anunciou nesta quarta-feira (17) a renovação do reality que ganhará a sua segunda temporada.Os novos episódios ainda não têm previsão de estreia.

De acordo com a empresa, a nova temporada contará com a participação do elenco da primeira versão além de integrantes novos. Porém, o streaming ainda não confirmou a volta de Pablo Vittar , Felipe Titto, MC Carol, Mariano, dupla de Munhoz, e dos influenciadores John Drops e Bianca Andrade.



Vale lembrar que a primeira temporada de " Soltos em Floripa " virou caso de justiça após ter exibido cenas de sexo explícito , que chegaram a parar em site de filmes pornôs, entre os participantes.