Filho de Solange Almeida rouba a cena em foto com a mãe: "Oi, sogrinha"

Era para ser uma declaração de mãe para filho, mas acabou virando uma enxurrada de gente dando em cima do rapaz. Solange Almeida postou uma foto ao lado do primogênito , Rafael Almeida, de 20 anos, mas a beleza do jovem acabou chamando mais atenção do que o texto que a cantora escreveu.



Reprodução/Instagram Solnage Almeida





"Dizem que a frase é clichê, mas ela se encaixa perfeitamente em nós dois , né filho? " Por trás de um grande homem existe uma grande mulher". Orgulho em ser sua mãe. Te amo sem fronteira", escreveu Solange. Porém, os fãs da artista se interessaram mais na boa genética da família e já se deram a liberdade de chamar a musa do forró de sogra.





"Nossa meu celular travou com a beleza desse menino", escreveu um seguidor. "Oi sogrinha, tudo bem?!", brincou outra. "Misericórdia que coisa linda esse menino", comentou uma fã. " E eu tenho um super orgulho de ser sua nora" , completou outra admiradora de Solange.