Jovens brasileiros vencem competição da Nasa com aplicativo contra Covid-19

Dois estudantes de Santos, no litoral paulista, venceram uma etapa do torneio virtual Nasa Space Apps Challenge , que incentiva a criação de aplicativos que tragam soluções para o futuro. Os jovens venceram a etapa brasileira contra mais de seis mil participantes e, agora, participarão da fase global em agosto.

A dupla é formada por Igor Zaarour Alves, 22 anos, estudante de engenharia mecânica, e Thiago Pongelupe Ribeiro, 21 anos, aluno de engenharia química. A equipe deles ainda conta com mais quatro estudantes. Os jovens tiveram acesso a dados extraídos pela Nasa e, em 48 horas, desenvolveram um protótipo de solução para a pandemia de Covid-19 . A etapa nacional aconteceu entre os dias 30 e 31 de maio.

A criação deles é um aplicativo que mapeia zonas mais e menos seguras dentro de uma cidade. "Decidimos desenvolver um aplicativo, com os dados abertos da Nasa, que ia gerar zonas seguras e seriam classificadas por cor de acordo com o risco. Por exemplo, um hospital ou um cemitério, por ter risco maior de contaminação do coronavírus, teria uma cor vermelha. Uma espécie de Google Maps ", conta Thiago, em entrevista ao G1.

Além deste aplicativo, os jovens também desenvolveram um protótipo de jogo . O objetivo é que os gamers cumpram tarefas relacionadas à saúde durante a pandemia , como a prática de exercícios físicos. Isso gera pontos no game , que podem ser revertidos em prêmios.

O resultado da etapa nacional saiu no último dia 4, e a comemoração foi grande. "Todo mundo começou a gritar! Foi uma festa imensa. Quando apareceu que a gente ganhou, eu simplesmente não acreditei. Até hoje, a ficha não caiu", diz Thiago ao G1.