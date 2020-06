DER executa serviços de recuperação das ROs 133, 135 e 480 na região de Ji-Paraná

.

A partir de um projeto de reestruturação da metodologia de trabalho, com o planejamento das ações ao longo do ano e foco na eficácia dos serviços de base executados em 2019, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) vem conseguindo não só recuperar grande parte da sua malha viária que estava em grau avançado de deterioração, bem como avançar na melhoria em grande parte das ROs.

Este é o caso da 8ª Residência Regional do DER em Ji-Paraná, que está neste mês de junho com suas equipes de trabalho executando serviços de recuperação e manutenção dos trechos da RO-133, RO-135 e RO-480 sob sua responsabilidade.

De acordo com o engenheiro residente, Klayson Furtado, "estão sendo executados serviços de reconformação de plataforma (patrolamento), encascalhamento, instalação de bueiros e limpeza lateral".

De acordo com o coordenador de Operações e Fiscalização do DER, engenheiro Carlos Morais, "o governador coronel Marcos Rocha vem se empenhando pessoalmente para que o DER mantenha o ritmo de trabalho neste período de pandemia. É com esta filosofia de trabalho estabelecida pelo nosso governador que estamos conseguindo otimizar os resultados, apesar das restrições sanitárias necessárias para evitar o contágio do novo coronavírus".

A 8ª Residência Regional do DER tem sob sua responsabilidade uma malha viária com mais de 350 quilômetros de rodovias não pavimentadas e cerca de 100 quilômetros asfaltados nos municípios de Ji-Paraná e Presidente Médici e seus distritos, dá suporte à infraestrutura do parque tecnológico da Rondônia Rural Show "Vandeci Rack", além de fazer a manutenção do Anel Viário e auxiliar em trabalhos emergenciais nas demais regionais do órgão quando necessário.

Ao todo, o Governo de Rondônia, por meio do DER, é responsável pela recuperação, manutenção e melhoria de mais de 4500 quilômetros de vias não pavimentadas e 1500 quilômetros de rodovias asfaltadas nos 52 municípios do estado, trabalho executado por 14 residências regionais e quatro usinas de asfalto.

