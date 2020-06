PC Siqueira posta mensagem enigmática após dar depoimento em caso de pedofilia

PC Siqueira voltou a se pronunciar sobre as acusações de pedofilia que recebeu nas redes sociais . O youtuber postou uma mensagem enigmática no Stories após prestar depoimento em São Paulo na 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa da DHPP, na última segunda (15). Essa é a primeira vez que ele toca no assunto, desde que apagou uma postagem na qual se defendia das acusações e classificava a polêmica como fake news. Depois disso, Siqueira ainda fechou a conta no Instagram apenas para seguidores e deletou o canal no YouTube .

Reprodução/Instagram PC Siqueira posta mensagem depois de prestar depoimento





"Quem ri por último, não ri melhor. Não há tal coisa como é essa. Quem supostamente deveria rir por último, vai observar atônito os outros chorarem, quando tem tempo o suficiente para ver que nada é engraçado. O único riso real, é da ignorância. Toda outra forma de riso, é desespero", escreveu PC Siqueira.

As acusações contra PC Siqueira começaram quando uma conta de Instagram expôs uma suposta conversa que o youtuber teve com uma mulher. Na troca de mensagens, ele teria recebido e repassado fotos de uma criança de seis anos. O caso está sendo investigado pela polícia de São Paulo.

