Seguidores brincam com expectativa sobre Bonner no "JN" após prisão de Queiroz

A prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro , agitou o Brasil na manhã desta quinta-feira (18). Porém, não foi só o mundo da política que ficou conturbado , as redes sociais também se avoaçaram. No Twitter, as pessoas começaram a afazer piada sobre como será a edição do "Jornal Nacional" de hoje e o nome de William Bonner foi parar no Trending Topics.



Reprodução/Twitter Seguidores estão animados para ver William Bonner no Jornal Nacional após a prisão de Fabrício Queiroz





































Os seguidores brincaram sobre a expectativa de ver o jornalista na bancada . "Willian Bonner e Renata Vasconcelos, tenham um bom dia. Se alimentem bem, se hidratem. Hoje tem!", escreveu uma usuária do Twitter. "Hoje William Bonner apresenta o JN sem camisa e segurando uma garrafa de catuaba", brincou outro.

Bonner: Já não basta jantar Bolsonaro hoje eu vou jantar os filhos também



GRANDE DIA ? pic.twitter.com/zUXiO9gsVj — WILL ?? (@Will_Back1) June 18, 2020





Hoje William Bonner apresenta o JN sem camisa e segurando uma garrafa de catuaba — Glauber Macario (@glaubermacario) June 18, 2020





William Bonner deve estar procurando o melhor terno para o JN de hoje. — laerte (@brenolaerte) June 18, 2020





Hoje o Bonner vai chegar na bancada do JN pilotando uma Harley Davidson. — Me admira você, Márcio™ (@quasemarcio) June 18, 2020





Bonner abrindo o Jornal Nacional dizendo que Queiroz foi preso em Atibaia e que Jair não falou no cercadinho com apoiadores de cloroquina. Grande dia! pic.twitter.com/NiVVLtP8fK — Sarah ?? (@sahviolin) June 18, 2020





bonner e renata vasconcellos chegando para apresentar a cobertura da prisão do queiroz hoje no jornal nacional ? pic.twitter.com/kAFN403Pix — hello its me ? (@guirocha82) June 18, 2020





Willian Bonner e Renata Vasconcelos, tenham um bom dia. Se alimentem bem, se hidratem.



HOJE TEM, HEIN — Pérola (@aanonnyma) June 18, 2020