Força-tarefa une residências de Vilhena e Colorado do DER para atender estradas do Sul de Rondônia

.

Em ato inédita, o Governo de Rondônia está alinhando ações estratégicas para atender as estradas dos municípios da região Sul do Estado. A meta é garantir manutenção e recuperação da malha viária, melhorando a trafegabilidade, seguindo determinação do governador coronel Marcos Rocha.

O trabalho está sendo articulado pelo diretor de operações do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Público (DER), engenheiro Carlos Morais.

Na semana passada, Morais se reuniu com os responsáveis pelas residências de Colorado do Oeste e Vilhena, representadas pelos engenheiros Lucas Poletto e Diego Delani.

A reunião de alinhamento aconteceu em Vilhena e contou com a participação do secretário regional, Nilton Gomes. Segundo Morais, está acertada a parceria efetiva entre as duas residências para atender as demandas estaduais, somando homens e máquinas para as execuções das obras.

FORÇA-TAREFA

De acordo com o responsável pela 9ª Residência de Vilhena, Diego Delani, a força-tarefa atuará na Estrada da Resina, Estrada Velha de Corado, Linha 11 e trechos da Terceira Eixo.

Ele informou ainda que, o foco das ações do governo estará voltado também ao atendimento das RO-370, a conhecida Estrada do Boi, via de escoamento da produção, entre os trechos de Vila Bosco até Corumbiara e da RO-391, que liga à BR-364 à região de Chupinguaia. "Até final do ano executaremos serviços de drenagem, limpeza lateral, manutenção em pontes, patrolamento e encascalhamento", revelou o engenheiro.

Leia Mais: