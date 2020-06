Rafa Brites lembra da dor da amamentação e mulheres compartilham seus dramas

Nesta quinta-feira (18), a apresentadora Rafa Brites usou suas redes sociais para postar uma foto antiga amamentando seu filho Rocco, hoje com três anos, e lembrar dos problemas que passou nessa fase .

A apresentadora Rafa Brites

"Eu nunca tive facilidade pra amamentar! Além de sempre me doer muito (Rocco teve o primeiro dentinho com 3 meses), tinha preguiça! Pronto, falei", desabafou Rafa Brites no Instagram ao postar a foto do #TBT.

Apesar das dores que sentiu, a apresentadora afirma que sente falta desses momentos com o pequeno. "Mas foram 7 meses de livre demanda e acredite se quiser, morro de saudades", encerra Rafa.

Rafa não está sozinha nessa. Nos comentários, diversas seguidoras também compartilharam seus dramas e problemas com a amamentação. "Tem dia que a amamentação tá f... por aqui tb! bebê de 50 dias", disse uma mãe. "Eu também sofri muito Rafa pra amamentar. Pra mim foi a parte mais difícil em ser mãe, foi uma luta até os 4 meses da minha filha e, depois de tanto tentar, tanta dor, muito choro, meu leite secou", contou outra.

Outras ainda lembraram bons momentos depois das dificuldades. "Muito legal vc admitir isso. No meu eu primeiro filho tive depressão pós-parto e não pude amamentar. No segundo, amamentei até 2 anos kkk sonho realizado kkk amo amamentar", postou mais uma mãe.

Já essa aqui lembrou que tudo bem a mãe não conseguir amamentar: "Não se sinta mal senão conseguir, eu não consegui, e hoje meus filhos, Com 15 e 10 anos estão hiper saudáveis...".