Globo proíbe filhos de Chico Anysio de usarem personagens criados pelo pai

Chico Anysio morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos de idade, e deixou um legado com mais de 209 personagens que até hoje é referência para comediantes e fãs.

Reprodução Nizo Neto e o pai, Chico Anysio





E esse legado de fato está com quem? Nizo Neto, um dos filhos do humorista revelou em entrevista ao canal 'Lisa, Leve e Solta', da jornalista Lisa Gomes, que o pai assinou um contrato passando todos os direitos de seus personagens a emissora dos Marinhos: "Ele assinou um contrato que tinha uma cláusula dizendo que os personagens pertenciam a Globo".

Nizo tem vários projetos homenageando seu pai, mas se quiser usar os personagens do pai terá que pedir autorização da Globo. O ator já havia dito com todas as letras em entrevistas que a "Globo fodeu seu pai".

Ao ser questionado sobre essa declaração, Nizo Neto explicou: "Falei no sentido de autoestima, porque ele foi um cara que fez memória na Globo. Ele foi daqueles que topou, vestiu a camisa e esteve no topo e foi muito importante pra história da Globo. Mas com a mudança de gestão, de quando o Boni saiu foi muito difícil, essa época foi terrível. Ele tinha carta branca pra fazer tudo que ele queria com o Boni e aí depois mudou tudo".

E lembrou, indignado, de quando o pai foi deixado de lado pela emissora: "Um cara como ele ficar na geladeira e ter feito o que fez?".