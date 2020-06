Brasil é o país que mais consome notícias pelo Instagram

Unsplash/NeONBRAND Instagram é cada vez mais usado por brasileiros para consumir notícias





De acordo com um documento da Reuters intitulado Institute Digital News Report 2020, o Instagram está caminhando para se tornar uma ferramenta de acesso a notícias bastante popular no mundo. O levantamento, feito com pessoas de 12 países, incluindo o Brasil, registrou a confiança dos usuários com base em como eles consomem notícias em diferentes plataformas.









Assim como no quesito popularidade, que cresceu de 3% para 36% de 2014 a 2020, o Instagram viu sua plataforma ser, em média, 3% mais procurada por usuários que buscam notícias (de 8%, em 2014, a 11%, em 2020) nos 12 países participantes do levantamento. O Brasil, inclusive, é o país que mais consome informações pela r ede social , visto que 30% dos 2.058 brasileiros entrevistados relataram que usam o Instagram para isso. Veja os países que mais usam o Instagram para consumir notícias:

Brasil - 30%

Chile - 28%

Itália - 17%

Espanha - 17%

Na mesma direção, o Twitter é outra rede social que presenciou um crescimento significativo, com 17% dos entrevistados brasileiros afirmando usarem a plataforma para consumir notícias. No ano passado, esse número era 15%. Veja os países que mais usam o Twitter para receber notícias:

Espanha - 20%

EUA - 17%

Brasil - 17%

Japão - 15%

Ainda assim, o Facebook e o WhatsApp representam as redes sociais mais utilizadas para a consulta de informações, com 54% e 48% dos participantes, respectivamente, declarando que consumem notícias nessas plataformas. O WhatsApp, contudo, sofreu uma queda de 5% de 2019 para este ano.

Segundo o levantamento, 2020 representa a primeira vez que as redes sociais (67%) são escolhidas frente à TV (66%) no que diz respeito ao consumo de informações. Por mais que a vitória das plataformas seja por apenas um ponto percentual, isso mostra como as coisas estão mudando no âmbito das notícias.