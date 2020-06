Thiaguinho faz homenagem para a ex, Fernanda Souza: "Juntos ate? depois do fim"

O cantor Thiaguinho mostrou que ainda nutre um grande carinho pela ex-mulher, a atriz Fernanda Souza. Nesta quinta-feira (18), ela completa 36 anos e o pagodeiro fez questão de fazer uma bela postagem no Instagram a homenageando. O ex-integrante do Exaltasamba disse que ex sempre fará parte da sua família e que deseja o melhor para ela.

Reprodução / Instagram Thiaguinho fez uma homenagem a Fernanda Souza





"E hoje e? um dia especial na nossa fami?lia... Sim! Porque voce? sempre sera? parte da nossa fami?lia e te desejo tudo de melhor que desejo para eles... FELIZ ANIVERSA?RIO, Fernanda Souza", começou escrevendo Thiaguinho.

"Mais um ano pra gente comemorar sua sau?de... E pra gente que ta? perto, comemorar o fato de te ter na vida... Desfrutar de sua sabedoria... Agradec?o a Deus por te colocar na minha vida! E oro todos os dias pra Ele abenc?oar nossa amizade, parceria e cumplicidade!", acrescentou o cantor.

Por fim, ele desejou muitas felicidades a ex-mulher: "Voce? merece!! Voce? e? incri?vel!!! Amo voce?! De corac?a?o... Conte comigo! E como sempre te digo: Voce? e? FODA!".

Fernanda Souza respondeu a publicação: "Dezziiiiii! EU TB TE AMOOOOOO! Obrigada por ser minha família! Vamos assim pra sempre! AMÉM!". Diversos artistas, como Cris Vianna e Rafael Zilu e o grupo Atitude 67, também comentaram dando parabéns a atriz. A atriz Claudia Raia aproveitou para enfatizar: "Ai que coisa linda Thi, essa parceria é fodaaaaaa".