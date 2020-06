Microsoft mostra o 'som de boot' do Xbox Series X; escute

Reprodução Microsoft anunciou o Xbox Series X durante o Game Awards





Ele pode parecer algo supérfluo, mas o som que um console faz ao ser ligado ("startup sound", em inglês, ou " som de boot " como é conhecido por aqui) é parte importante da identidade do sistema, e evoca memórias poderosas entre os gamers.

Basta ouvir o "bipe" do Gameboy ou o som do PlayStation original para ser imediatamente transportado de volta a um passado onde as coisas eram mais simples e tudo o que importava era terminar Crash Bandicoot 2.

A Microsoft divulgou no perfil oficial do Xbox no Twitter o som que o Xbox Series X fará ao ser ligado. Com quase 30 segundos de duração, é uma melodia bem longa. Ainda mais se comparada ao curto som de menos de 2 segundos usado no Xbox One.



[new Xbox sound] pic.twitter.com/LK4vYNJ1RE — Xbox (@Xbox) June 18, 2020





O som tem um "quê" de PlayStation 2 . O post da Microsoft vem na mesma semana em que um executivo da Sony comentou que o PlayStation 5 terá uma interface totalmente redesenhada . Um "teaser" da interface parece mostrar justamente o som de boot do console.

Sony's small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020





Ambos os consoles chegam ao mercado no final deste ano.