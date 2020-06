Asus lança notebook com duas telas, um dos mais caros do Brasil

Reprodução O ZenBook Duo tem duas telas





A Asus atualizou nesta quarta-feira (17) sua linha de notebooks ZenBook , com destaque para a chegada do ZenBook Duo, que, como indica o nome, se diferencia por contar com duas telas em vez de apenas uma. Ele também é um dos laptops mais caros já lançados no Brasil, com preço sugerido de "apenas" R$ 20 mil (ou R$ 18 mil à vista).

A tela principal do ZenBook Duo é de 14 polegadas, mas o destaque é o painel secundário, com 12,6 polegadas, que complementa o display principal e permite novas formas de interação com o sistema operacional . Ambos contam com resolução de 1080p (Full HD), embora a proporção de cada tela seja diferente, e são sensíveis ao toque.

Como resultado da segunda tela, a base do notebook é bem diferente de um modelo convencional. O teclado foi comprimido para a metade inferior da base, enquanto o touchpad foi deslocado para a direita, em vez de ficar logo abaixo do teclado.

Por dentro, o notebook aposta em um processador Intel Core i7 de 10ª geração (i7-10510U) de quatro núcleos com 16 GB de memória RAM. Um outro ponto que encarece o laptop é seu armazenamento interno, com 1 TB de espaço em SSD M.2. Para finalizar, o Zenbook Duo ainda vem com uma GPU dedicada GeForce MX250 com 2 GB de memória de vídeo GDDR5.

Para quem acha que duas telas é um exagero, a Asus também lançou um notebook mais normal: o novo ZenBook 14. Como o nome indica, ele conta com tela de 14 polegadas com resolução Full HD.

O laptop conta com uma variedade de configurações, com 8 GB de memória RAM, mas com opções de processador Intel Core i5 ou i7 de 10ª geração e 256 GB de armazenamento em SSD. O modelo pode custar R$ 7.700 pelo modelo com i5 ou R$ 8.800 pela versão com o processador i7.

Tanto o ZenBook 14 quanto o ZenBook Duo já estão disponíveis no mercado brasileiro na loja da Asus .