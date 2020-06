Felipe Neto abre processos contra quem o acusou de pedofilia: "Vamos até o fim"

Felipe Neto se pronunciou sobre as acusações de pedofilia e contou aos seguidores que já tomou as medidas legais para se defender. Recentemente, ele e o irmão, o também youtuber Luccas Neto, foram apontados como pedófilos por algumas pessoas nas redes sociais. Os dois negaram o que foi dito e Felipe contou que eles abriram processos na Justiça, cível e criminal, contra quem espalhou essas histórias.



Reprodução/Instagram Felipe Neto abre processo na Justiça contra o deputado Helio Lopes





"Nós vamos até o fim nesses processos e eu não tenho a mínima dúvida que eles serão vencidos e que servirão de exemplo para que toda essa corja sem caráter aprenda a se comportar na internet ", falou Felipe Neto no Stories.

Atualizando sobre os processos judiciais. Estamos indo pra cima! pic.twitter.com/v8pEpHDTPm — Felipe Neto ??? (@felipeneto) June 17, 2020





No Twitter, o youtuber postou alguns prints de mensagens que ele recebe no Instagram. Ele mostrou que pessoas estão o atacando com xingamentos relacionados à pedofilia e ao posicionamento político dele. "Isso aqui é todo dia, o tempo inteiro. A narrativa é orquestrada e eles passam para o máximo possível de pessoas buscando torná-la verdade. Não vencerão", escreveu Felipe.

O irmão de Luccas Neto falou publicamente sobre apenas uma das pessoas que está processando. "Será processado o Deputado Helio Lopes, popularmente chamado de "Helio Negão" pelo Bolsonaro, por associar publicamente a minha imagem e a de Luccas Neto ao crime de pedofilia. Terá a chance de provar na justiça que temos qualquer envolvimento com isso, na cível e criminal", postou o youtuber. O deputado havia feito postagens associando a imagem dos irmãos ao crime, mas já apagou esses posts.

