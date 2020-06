Tiago Ramos faz vídeo negando agressão a Nadine e B.O. contra Neymar

Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, usou as redes sociais para negar que tenha agredido Nadine Gonçalves. Em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (18), o rapaz cotado para participar do reality "A Fazenda" também disse que não fez nenhum boletim de ocorrência contra Neymar, jogador do Paris Saint-Germain.

"Quero deixar uma coisa bem clara: em nenhum momento, fui à delegacia prestar boletim de ocorrência contra Neymar. Por quê? Pelo fato de ser filho, entendo o comentário dele num momento de tensão, de nervosismo, sem saber ao certo o que estava acontecendo com sua mãe. Então jamais fiz isso [o boletim de ocorrência], isso não existe", afirmou Tiago Ramos.

"Eu e a Nadine fomos, sim, à delegacia, mas para esclarecer o ocorrido e deixar bem claro que jamais houve qualquer agressão", completou o modelo que, junto com a mãe de Neymar, prestou depoimento no dia 6 de junho sobre um suposto acidente doméstico que aconteceu em Santos, litoral de São Paulo. Na ocasião, ambos negaram qualquer tipo de agressão.

Segundo o ex-casal, Tiago Ramos machucou o braço por acidente. Depois disso, um suposto áudio de Neymar falando com seus amigos vazou e ganhou repercussão pelo fato do jogador soltar comentários homofóbicos sobre o modelo.