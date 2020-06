Repórter da Globo quebra protocolo e fala mal de Bolsonaro: "não se dedica"

Buscando a imparcialidade, a Rede Globo sempre foi bem rígida com seus jornalistas e chegou a proibir que os profissionais da casa de se posicionarem politicamente dentro e fora do ar. Isso vem mudando e os contratados da emissora estão cada vez mais soltos - principalmente nas redes sociais. Sônia Bridi, por exemplo, fez um post na última quarta-feira (17) criticando o desempenho do presidente Jair Bolsonaro no governo.

A repórter, conhecida por fazer reportagens especiais no "Fantástico", compartilhou uma publicação que diz que o seguinte: "O governo não consegue executar nem 1/3 do que lhe foi autorizado pelo Congresso para o enfrentamento da pandemia. Não é capaz nem de alocar dinheiro para a saúde. Não se trata de não deixar o homem governar. Ele simplesmente não consegue".

Concordando com o texto, a jornalista acrescentou: "Ele não consegue governar porque não se dedica a isso". Nos comentários, os seguidores de Sônia Bridi a apoiaram. Ela não é a primeira jornalista da Globo a falar de política nas redes sociais, Chico Pinheiro já fez o mesmo e foi chamado de comunista. Nos jornais diários, os âncoras e repórteres estão mais soltos e os ataques ao atual governo são frequentes.