Leo Dias xinga Anitta de "vagabunda" e diz: "sou gay machista"

Leo Dias concedeu uma entrevista polêmica para o canal do Rica Perrone no Youtube. No bate-papo, o jornalista relembrou sua briga com Anitta, chamou a cantora de vagabunda e ainda afirmou que é um gay machista.

Reprodução/Instagram Leo Dias voltou a falar mal de Anitta





De acordo com Leo Dias, ele foi usado pela cantora ao escrever a biografia "Furacão Anitta". Ao ser perguntado por Rica Perrone se ele se desculparia com alguém, Leo disse que pediria desculpas para as pessoas que ele citou no livro. "Fui usado por uma vagabunda funkeira e carioca. Vagabunda! Eu não falo no sentido sexual. Eu falo vagabunda no sentido ético. Vagabunda no sentido sexual eu acho interessante", disparou.

Em seguida, Leo Dias revelou que Anitta teria pedido para um amigo dele se podia chamar mais um homem para a transa. O jornalista questionou Perrone se ele ficaria com uma mulher que faz sexo à três e o blogueiro respondeu que "não, pois era machista". Até que Leo Dias respondeu: "Eu sou um gay machista".

Em live extremamente machista e nojenta, Léo Dias chama Anitta de ‘vagabund*’ e conta sobre transa de ‘amigo’ com a cantora. pic.twitter.com/c7J13pJzkC — POPTime (@siteptbr) June 17, 2020





Por fim, Leo Dias ainda negou que tenha sido proibido pela Justiça de citar o nome da artista. "Eu vivo no Brasil, nenhum juiz vai me impedir de falar um nome de alguém. Isso é censura e não vai ser essa funkeira suburbana que vai conseguir isso de mim", atacou.