Seu celular pode te ajudar na pandemia; confira 4 maneiras

Muitas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para ajudar a conter a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Mas não é preciso ter acesso a um anel que prevê sintomas da Covid-19 ou a um robô que fiscaliza o uso de máscaras para usarmos a tecnologia a nosso favor durante esse período. A solução de diversos problemas pode estar na palma de nossas mãos.

O celular , se bem utilizado, pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar a manter a saúde física e mental em dia, além de aprender atividades novas e ajudar outras pessoas durante o período de isolamento social . Veja 4 maneiras de usar o celular a seu favor na pandemia:

Cuide da sua saúde mental

Com o isolamento social e as constantes informações a respeito do avanço da pandemia, é preciso tomar alguns cuidados com a saúde mental . Por isso, alguns aplicativos de relaxamento e meditação podem ser uma boa opção.

Uma alternativa interessante é o Prana Breath ( Android ), que oferece meditações e exercícios de respiração para momentos de maior ansiedade. Outra opção é o Headspace ( Android e iOS ) que tem, além de meditações guiadas, músicas e paisagens sonoras.

Outro dica interessante é utilizar aplicativos para controlar o sono - confira aqui nossa lista completa .

Cuide da sua saúde física

Mesmo com o isolamento social, é muito importante lembrar dos cuidados com a saúde. Uma das dicas é se prevenir contra a disseminação do novo coronavírus . O Ministério da Saúde disponibilizou um aplicativo ( Android e iOS ) que traz dicas de prevenção e ajuda as pessoas a avaliarem seu estado de saúde.

Outra dica importante é o uso de aplicativos para praticar exercícios físicos sem sair de casa - confira aqui nossa lista completa . Aplicativos que ajudam a balancear os hábitos, como os que lembram de beber água , também são boas opções.

Aprenda novas atividades

O tempo livre causado pelo isolamento social também pode ser utilizado para aprender novas atividades. Para isso, aplicativos como o Udemy ( Android e iOS ) podem ser interessantes.

Além disso, diversos aplicativos, como o Babbel ( Android e iOS ) são boas dicas para aprender novos idiomas.

Ajude outras pessoas

Com a pandemia, muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade e precisando de ajuda. E, para auxiliar nessa questão, existem aplicativos que conectam voluntários e pessoas que precisam de ajuda, como é o caso do Oito ( Android ) e do Quarentena Solidária ( Android ).

A plataforma Atados também é uma opção para quem quer ajudar outras pessoas neste período. Para quem deseja fazer doações financeiras , os aplicativos de pagamentos Ame ( Android e iOS ) e PicPay ( Android e iOS ) estão com campanhas para o período de pandemia.