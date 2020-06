Celulares podem ser vilões na pandemia; veja como solucionar

Unsplash/engin akyurt Durante a pandemia, o celular pode te prejudicar





Durante a pandemia de Covid-19 , as videochamadas, home office e aulas online têm feito com que as pessoas passem mais tempo olhando para a telinha do celular . Embora isso possa trazer diversos benefícios, ficar muito tempo conectado também pode ser prejudicial.

Leia também:



Seu celular pode te ajudar na pandemia; confira 4 maneiras

Mais de 18 milhões de golpes virtuais tem o tema da pandemia



Durante pandemia, Huawei lança celular com termômetro infravermelho



Tempo de tela

Um dos grandes vilões do uso excessivo dos smartphones é o excesso de informação. Sobretudo durante o período de pandemia, a quantidade de notícias negativas compartilhadas nas redes sociais e em sites pode ser prejudicial à saúde mental dos usuários.

Diante disso, uma dica é avaliar quanto tempo você tem passado conectado às suas redes sociais. A maior parte dos celulares já possui esse recurso de forma nativa (procure por palavras relacionadas a " bem-estar digital " nas configurações do seu dispositivo), mas algumas redes sociais também oferecem essas estatísticas. No Instagram , por exemplo, o caminho é Menu > Sua atividade.

Outra opção interessante é começar a acompanhar sites, perfis e aplicativos que compartilhem notícias boas e animadoras. O aplicativo Ribbon ( Android e iOS ), por exemplo, traz notícias boas diariamente, e ainda permite que usuários doem recursos sem precisar colocar a mão no bolso.

Além disso, alguns aplicativos podem ser úteis para te ajudar a controlar o tempo de tela - confira nossa lista .

Luz azul e sua saúde

Outro problema de passar muito tempo conectado ao celular é a chamada luz azul emitida pela tela. Quando usamos os smartphones , sobretudo durante a noite, a luz pode ser prejudicial à saúde - estudos já a associam a problemas oculares e à insônia.

E a insônia, por sua vez, pode resultar em uma queda de imunidade , o que é bastante prejudicial neste período de pandemia de Covid-19 . Por isso, uma dica importante é utilizar, durante a noite, um filtro de luz azul no celular.

A maior parte dos aparelhos possui essa ferramenta de forma nativa, geralmente denominada de " modo noturno ". Outra alternativa é utilizar aplicativos que inserem a ferramenta no smartphone, como o Twilight ( Android ). Também é importante ativar o modo escuro de redes sociais durante a noite, além de reduzir o brilho da tela.