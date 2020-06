Horóscopo do dia: previsões para 18 de junho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Tem início um período de revisões e aprendizados importantes na comunicação. Mercúrio inicia sua famosa retrogradação, que vai até 12/07. É importante certificar-se de que foi bem compreendido. Procure evitar discussões desnecessárias e redobre a atenção no trânsito. Com uma postura mais madura e cômoda, procure ouvir mais e utilizar a palavra sempre com fins construtivos. A pressa pode gerar erros e prejuízos desnecessários. Ainda bem que a Lua hoje segue em harmonia com vários planetas, favorecendo a objetividade.

Leia também:

TOURO

Reflexões sobre a arte de se comunicar entram em pauta a partir de hoje, com o início de Mercúrio retrógrado em seu signo. Até 12/07 terá muitas ocasiões para perceber até que ponto você é claro e competente ao trocar informações. Bom período para promover revisões gerais, repensar projetos e questionar valores. Procure refletir melhor antes de fechar acordos. Ganhe tempo para ponderar, pesquisar, repensar velhas ideias e velhos conceitos. Tranquilidade e equilíbrio emocional o ajudam a evitar mal entendidos.

GÊMEOS

É tempo de revisões gerais e mais introspecção. Mercúrio fica retrógrado a partir de hoje, pedindo mais atenção e cuidado na hora de se comunicar e de negociar. Há possibilidade de mal entendidos. Bom momento para fazer backup de arquivos, rever conceitos e valores, revisar o carro e equipamentos de comunicação. Não é um bom período para grandes investimentos, contratos e acordos, pois cresce a tendência de repensar opiniões e ideias. O melhor a fazer é desacelerar!

CÂNCER

Cuidado com a comunicação. Atenção para evitar equívocos e mal-entendidos que atrapalham qualquer boa negociação. Mercúrio começa a retrogradar em seu signo, até 12/07. Seja cauteloso ao expressar opiniões pessoais, pois pode ser mal compreendido. Evite fofocas, não seja portador de notícias negativas. Atrasos, falhas, enganos e mal entendidos servem para ensinar algo e evidenciar o que está precário. Bom período para repensar o valor do seu trabalho. Com cuidado, atenção e empenho você pode corrigir erros e esclarecer dúvidas.

LEÃO

É tempo de repensar assuntos, revisar, rever, analisar, refletir... e mudar de opinião se for preciso. Mercúrio segue retrógrado em Câncer a partir de hoje. Procure cultivar o pensamento positivo, a integridade, a competência e a verdade na comunicação. Utilize a palavra para fins construtivos, desta forma transmuta negatividades. Melhor adiar a assinatura de contratos, pois cresce a tendência de pensar diferente depois. A Lua segue minguante: procure cultivar harmonia e equilíbrio em casa, nas relações ou nos sentimentos.

VIRGEM

Cheque informações, evite críticas e maledicências, não dê ouvidos às fofocas e aos falatórios. Com Mercúrio retrógrado a partir de hoje, é importante esclarecer dúvidas com clareza e generosidade. Procure relaxar também. Exercícios de respiração, meditação e afirmações positivas ajudam a diminuir a inquietação mental e servem como antídoto para preocupações. É importante evitar a correria pra não haja erros, repensar e aprimorar o que for possível. O fator tempo é importante para que possa ganhar clareza.

LIBRA

É tempo de repensar, revisar e exercitar a responsabilidade na comunicação. Com o início da retrogradação de Mercúrio, erros na comunicação, distrações e esquecimentos estão em pauta. Vale refletir sobre questões ligadas ao seu merecimento. Em tempos de revisões, análises e correções, não tenha receio de mudar de ideia, não se apegue e nem tente prolongar o que estiver sendo eliminado. Livrar-se do excesso de bagagem pode trazer mais leveza, alívio e paz. Continue a investir em sua autoestima.

ESCORPIÃO

Redobre a atenção ao lidar com assuntos importantes, para que nada passe despercebido. É bom evitar tarefas que requeiram atenção aos detalhes. Mercúrio inicia sua retrogradação, até 12/07 será preciso cuidado com as palavras ditas impensadamente. Erros de interpretação estão em pauta, o que pode levar a confusões desnecessárias. Aproveite que Marte sorri para Plutão: você pode tomar providências para transformar a si mesmo. Esteja aberto para ouvir o que os outros têm a dizer e mudar de opinião se for preciso.

SAGITÁRIO

Cuidado com expectativas exageradas, não espere que os outros façam exatamente o que você quer. Fazer compras ou realizar despesas contando com o dinheiro que virá no futuro pode falhar e abrir um rombo no orçamento. Aproveite para promover reestruturações e um bom planejamento financeiro. Mercúrio segue retrógrado a partir de hoje, a má comunicação pode atrapalhar o andamento das coisas. Ao combinar algo importante, procure também formalizar o que foi estabelecido.

CAPRICÓRNIO

As informações mais importantes devem ser revisadas e revistas. Mercúrio fica retrógrado a partir de hoje. Até 12/07, se for possível, evite assinar contratos. Evite também falar sobre assuntos que não domina, ganhe tempo para concluir acordos e negociações. Nem tente discutir e impor seus pontos de vista, o clima não está propício para isso. O excesso de responsabilidades pode exaurir suas energias. Aproveite para permitir-se descanso e atividades de lazer, de preferência em contato com a natureza.

AQUÁRIO

Tudo o que não está a contento salta à vista para ser corrigido. A partir de hoje Mercúrio fica retrógrado em Câncer: evite tentar resolver muitas coisas ao mesmo tempo ou ter conversas sérias e desgastantes. Assim evita confusões e mal-entendidos desnecessários. Aproveite que a Lua segue na fase minguante para cultivar a harmonia emocional com mais recolhimento e introspecção. Bom período para revisar o carro, fazer backup de arquivos, revisar textos, confirmar e formalizar acordos.

PEIXES

Consulte diversas opiniões, esteja aberto para ouvir e aprender. Com o início da retrogradação de Mercúrio, é importante ganhar tempo para avaliar questões importantes de forma realista. Até o dia 12/07, esteja preparado para mudanças de opinião, imprevistos, informações contraditórias e decisões de última hora. Cuidado com erros, enganos, esquecimentos, confusões e distrações. Quanto mais claro e amoroso for ao se comunicar, melhor. Previra agradecer pelo que já conquistou, enquanto reflete sobre o que pode ser aprimorado.

Para além do horóscopo do dia: