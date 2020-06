Nota de pesar – Pastora Núbia Amparo Dias Camacho

.

O Governo de Rondônia lamenta o falecimento da servidora, pastora Núbia Amparo Dias Camacho.

A servidora dedicou boa parte de sua vida à segurança pública, com 30 anos de carreira militar, chegando a posto de Subtenente da Polícia Militar de Rondônia. Em meados de 2008 ingressou no sistema penitenciário estadual, onde dedicou seus últimos anos aos trabalhos do Núcleo de Apoio Religioso da Gerência de Reinserção Social da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), onde era chefe.

Com sua simpatia e jeito simples conquistou o respeito de reeducandos do sistema prisional de Rondônia. Sempre preocupada com lado espiritual dos reeducados, era responsável pelos "Encontros com Deus", "Batismo", e ainda pelos casamentos coletivos que aconteciam nas unidades.

Além da evangelização, a pastora Núbia se empenhava e acreditava na reeducação e reinserção de apenados e egressos.

Com Covid-19, a pastora Núbia não resistiu, vindo a óbito na madrugada desta quarta-feira (17). A servidora tinha 55 anos e deixou três filhos e dezenas de outros filhos na fé que fez ao longo da carreira.

O sepultamento foi no Cemitério Recanto da Paz.