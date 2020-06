Luccas Neto se defende de acusações de pedofilia: "Todos serão processados"

O youtuber Luccas Neto, que é um grande fenômeno entre entre o público infantil, se pronunciou após ter o nome associado à pedofilia. Recentemente, outro influenciador que teve seu nome envolvido em uma polêmica envolvendo pedofilia foi PC Siqueira.

Reprodução/Instagram Luccas Neto





Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o irmão de Felipe Neto diz que quer colocar um ponto final em todas as polêmicas envolvendo o seu nome. "Essas fake news já foram longe demais", indignou-se Luccas, falando que vários de seus vídeos estão sendo tirados de contexto para prejudicá-lo.



"O cara faz uma publicação afirmando e me acusando de praticar pedofilia no meu canal, que eu praticava coisas no meu canal. Ele será processado. Depois que ele percebeu que era notícia falsa, ele apagou a postagem, mas o print é eterno".

Durante a postagem, que pode ser conferida abaixo, Luccas Neto mostra recortes de seus vídeos para provar que vem sendo acusado injustamente por alguns internautas. Uma cena que viralizou na web, em que o youtuber aparece com uma garrafa, é uma das exibidas por Neto, provando que ela está totalmente fora de contexto.