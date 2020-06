Repórter da Globo revela detalhes do que sofreu com invasor

Na última quarta-feira (10), a repórter Marina Araújo acabou sendo coagida por um invasor em um dos estúdios da Globo . Em depoimento à polícia, a jornalista contou que o homem elogiava seu corpo, enquanto cheirava seu pescoço e pressionava suas partes íntimas contra ela. As informações foram dadas por Bruno Tálamo no programa "A Tarde é Sua".

Thomas surpreendeu Marina na porta da emissora no Jardim Botânico, na Zona Sul carioca, com uma faca e pulou a catraca para invadir os estúdios da emissora. Além de querer aparecer em uma transmissão ao vivo na Globo , ele também falava em sequestrar a âncora do "Jornal Nacional", Renata Vasconcellos.