Mais de seis mil testes rápidos para Covid-19 são disponibilizados na Região do Café

.

Com o objetivo de ampliar a capacidade de diagnóstico da doença e fortalecer as ações de enfrentamento à Covid-19, nesta segunda etapa da ação Mapeia Rondônia, 6.054 testes estão à disposição da população de toda a Região do Café. A meta é que nenhuma pessoa que apresente qualquer sintoma da doença fique sem fazer o teste.

"Com o início desta segunda fase, continuamos insistindo para que todos aqueles que estejam sentindo qualquer um dos sintomas compatíveis com a Covid 19 que procurem a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência e faça o teste rápido. O resultado sai em menos de 15 minutos e, caso o resultado seja positivo, o paciente já passa por consulta médica, recebe as orientações necessárias e também a medicação", garante o gerente regional de saúde em Cacoal, Jair José da Rocha.

Concluída a primeira etapa da Ação Mapeia Rondônia, os municípios da Região do Café contabilizaram juntos 1.198 exames realizados entre os dias 3 e 16 de junho. Ao todo, foram feitos 318 testes em Pimenta Bueno, 353 em Espigão D’Oeste, 27 em São Felipe D’Oeste, 353 em Espigão D’Oeste, 48 em Ministro Andreazza, 28 em Primavera de Rondônia e 424 testes rápidos foram feitos em Cacoal, além dos 598 exames realizados durante o Drive Thru de testagem rápida no último sábado (13).

"Vale ressaltar que 1.198 é o número de pessoas que procuraram as Unidades Básicas dos seis municípios que integram a 2ª Gerência Regional de Saúde, aqui na Região do Café. Deste total, em relação à testagem rápida, tivemos 65 testes positivos para a Covid-19. Foram 34 testes positivos em Cacoal, 19 em Pimenta, nove em Espigão, dois em Andreazza e um em São Felipe", destacou o gerente regional de saúde.

Entre os principais sintomas da Covid-19 estão a tosse, coriza, perda do paladar ou do olfato, febre, dor de cabeça, desconforto e diarreia. Qualquer pessoa que apresente estes sintomas a sete dias deve realizar o teste. Assim como acontece na Região do Café, a segunda etapa da ação Mapeia Rondônia segue até o dia 23 de junho, em todos os 52 municípios de Rondônia.

"Os testes rápidos estão sendo feitos em todas as Unidades Básicas de Saúde nos municípios do Estado. Caso a pessoa tenha os sintomas, a orientação é para que ligue na UBS e agende o teste. Na primeira etapa da ação atingimos 1.198 testes feitos e temos agora seis mil testes à disposição da população da nossa região. Esta é uma iniciativa do Governo de Rondônia, que visa contribuir para um monitoramento da disseminação da Covid-19 em todo o Estado. Por isso a população precisa fazer a sua parte", pede o secretário regional de governo em Cacoal, Celso Adame.

Os testes rápidos têm efetividade apenas para àqueles pacientes que já apresentam sintomas da doença. Isso porque os testes adquiridos pelo Governo de Rondônia detectam a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Esses anticorpos só são detectados pelo exame por volta do 7º dia do início da manifestação dos sintomas, quando eles já estão agindo no organismo.

Leia Mais:

Segunda etapa de testagem rápida para Covid-19 inicia com pontos de atendimento definidos por cada município

Todos os municípios de Rondônia já receberam medicamentos para tratamento precoce da Covid-19

Ação do Mapeia Rondônia em Cacoal realiza testes rápidos no formato de drive thru para combate à Covid-19