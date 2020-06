Para celebrar o mês do Orgulho LGBT, o iG fará uma live com a cantora e drag queen Lia Clark (@liaclarkoficial). A conversa será com a repórter Gabrielle Pedro e acontecerá às 17h no perfil @portal_ig no Instagram.



Reprodução/Instagram Lia Clark fará live com o iG nesta quinta





Lia Clark é uma drag queen brasileira e possui músicas de grande sucesso entre a comunidade LGBT. A artista é dona dos hits "Terremoto", "Chifrudo", "Trava trava" e muitos outros. Não perca essa conversa.