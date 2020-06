Rodrigo Phavanello presenteia Sabrina Paiva com anel solitário: "Te amo muito"

Em meio a notícias que andam pipocando sobre os possíveis novos participantes da próxima temporada de "A Fazenda", da RecordTV , Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva, ambos da edição passada do reality show rural, continuam chamando atenção por causa do clima "o amor está no ar".

Divulgação Sabrina Paiva e Rodrigo Phavanello





Só para se ter uma ideia do romantismo, na sexta-feira, em comemoração ao Dia dos Namorados , o ator e empresário surpreendeu a amada com declarações de amor para cá, montagens de momentos emocionantes para lá, além de um anel de modelo solitário, em que apenas uma pedra preciosa se destaca na aliança. Uma aposta certeira para homens que têm medo de errar!

O mimo, da nova coleção da My Charm Joias, estava dentro de uma caixinha de sobremesa feita pelo chef Antonello, do Chef Antonello Caffè & Bistrot, responsável também pelo menu especial de jantar. Ao se declarar, o bonitão não economizou elogios: "Te amo muito". E, questionado por uma seguidora do Instagram sobre o que havia ganhado da ex-miss São Paulo 2016, respondeu: "Muito amor". Colegas de elenco, como Netto e Drika Marinho, deixaram emojis de coração na publicação.